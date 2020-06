Qualche falla, ma la prima con la Juve era (quasi) impossibile: il Bologna può guardare avanti

vedi letture

Una sconfitta quasi indolore. Perché il Bologna perde 2-0 contro la Juventus, ma la debacle interna, di fronte alla prima della classe, non può preoccupare più di tanto Sinisa Mihajlovic. Affrontare la capolista, peraltro più rodata, era missione improba e il tecnico rossoblù può guardare già al futuro. Di cose da correggere, questo è indubbio, ve ne sono state: negativa, su tutte, la prestazione di Denswil al centro della difesa. Non era questa, la partita da vincere, per una squadra che deve ancora salvarsi, ma non vede tante lontane posizioni più nobili della classifica. Si riparte dalla Sampdoria, prossima avversaria dei felsinei. La sfida più importante, in fin dei conti, era tornare a calcare il manto erboso del Dall’Ara. E comunque non sfigurare.