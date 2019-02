Qualcuno salvi Rodrigo de Paul: il gioiello dell'Udinese non brilla più

Torino-Udinese 1-0 (31' Ola Aina)

Qualcuno salvi Rodrigo de Paul. Per il bene dell'Udinese, per il bene di tutto il calcio italiano. Il fantasista argentino anche oggi ha mostrato infatti di vivere uno dei periodi peggiori della sua carriera. Tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello dei risultati.

Le continue voci di mercato su Inter e Napoli non lo avranno certo aiutato a tenere alta la concentrazione sul campo e sui friulani, ma Udine ha il diritto di aspettarsi molto di più dal calciatore qualitativamente più forte della rosa. Perché questo De Paul non sa più segnare (il suo ultimo centro risale al 24 novembre contro la Roma) e neanche far gioire i compagni (l'ultimo assist il 28 ottobre), oltre al fatto che fallisce occasioni clamorose.

Se è vero che il classe '94 ha trovato sulla sua strada l'ipnotizzatore per eccellenza dagli undici metri, Salvatore Sirigu, quello sbagliato questo pomeriggio a Torino è il secondo calcio di rigore da lui non concretizzato in questa stagione. Era successo a Empoli e, pure in quel caso, alla fine era arrivata una sconfitta per (2-1).

Qualcuno salvi Rodrigo de Paul, lo aiuti a ritrovare il sorriso e la fiducia nelle giocate. Per trascinare l'Udinese verso zone più nobili della classifica. Per tornare a mostrare a tutti il talento genuino che pochi mesi fa lo ha portato addirittura a vestire la maglia della Nazionale. E per continuare a sognare quel grande salto, meritato e sacrosanto, solamente fino a qualche settimana fa.