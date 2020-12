Quale futuro per Gomez? Per i lettori di TMW il Papu ricucirà lo strappo e resterà a Bergamo

Alejandro Gomez vuole lasciare l'Atalanta a gennaio: quale sarà il suo futuro? E' la domanda che vi abbiamo postato nel nostro ultimo sondaggio. A sorpresa, per i nostri lettori il trequartista argentino non lascerà Bergamo: ricucirà lo strappo con la Dea e resterà fino a fine stagione nel club nerazzurro. Al secondo posto l'ipotesi Milan, poi l'Inter. Di seguito i risultati del sondaggio.

1) Andrà all'Inter, che proverà a portarlo ad Appiano con uno scambio 14.16%

2) Andrà al Milan. Che in questo modo si cautela in caso di addio di Calhanoglu 18.81%

3) Andrà alla Juventus. Serve a Pirlo un centrocampista con le sue qualità 5.79%

4) Andrà alla Lazio. I tifosi sul web stanno chiedendo a gran voce il suo arrivo 8.87%

5) Andrà alla Roma. E' l'innesto giusto per tornare tra le prime quattro 4.94%

6) Andrà via dall'Italia per tornare in Argentina 2.29%

7) Andrà via dall'Italia per un altro top campionato europeo 7.3%

8) Andrà via dall'Italia per il Medio Oriente. Già a settembre l'ha cercato l'Al Nassr 10.73%

9) Resterà all'Atalanta. Ci sarà una clamorosa pace con Gasperini 27.11%