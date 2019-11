Quale futuro per Ibra? Per i lettori di TMW a gennaio tornerà al Milan

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Più di 1100 persone hanno risposto all'ultimo sondaggio di TMW in merito al futuro dell'attaccante svedese, che chiusa la sua avventura ai Los Angeles Galaxy deve adesso scegliere il suo futuro. Per oltre il 40% dei lettori, Ibra a gennaio tornerà al Milan. La seconda opzione più gettonata è il Bologna, mentre in pochi - nonostante le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis - credono in un suo passaggio al Napoli. Ecco i risultati.

Voti totali: 1154

Bologna: il richiamo di Mihajlovic è troppo forte 30,24%

Milan: tornare per essere ancora decisivo in rossonero 40,21%

Malmoe: dopo tanto girovagare, un anno a casa propria 8,06%

Napoli: con l'addio di Mertens, Ancelotti lo chiamerà 6,15%

Altre destinazioni: con lui non si sa mai... 15,34%