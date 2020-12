Quale futuro per Mancini? Gravina: "Sono mesi che lo corteggio, è l'artefice del progetto"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto dalle OGR di Torino in occasione del premio Golden Boy 2020, istituito da Tuttosport, soffermandosi anche sul futuro di Mancini: "Sono mesi che corteggio Mancini come fosse una bellissima ragazza. È l’artefice di questo progetto importante che deve continuare anche in futuro. Abbiamo un contratto in scadenza nel 2022, siamo consapevoli che la nostra non può essere economicamente una proposta vincente rispetto a un club. Io faccio affidamento all’amore per la nazionale di Mancini e per un progetto che abbiamo tracciato e che mi auguro si possa continuare insieme. A breve scioglierò anch’io le mie riserve sul mio mandato futuro. Mi auguro che il binomio possa proseguire verso il futuro".

