Quale futuro per Marchisio? Ipotesi PSG, la Cina come piano B

È stato uno dei trasferimenti più interessanti e clamorosi della fase finale della sessione estiva, ma alla fine Joel Campbell ha lasciato l’Arsenal per sposare la causa del Frosinone. Una trattativa condotta dall’intermediario italiano ma operativo sopratutto su mercati internazionali...

Lazio, l'allenamento di rifinitura in vista del Napoli

Milan, la numerazione per la nuova stagione: la 7 a Castillejo

Sampdoria, allenamento pomeridiano per i blucerchiati

Oggi in TV, riparte la Serie A: subito in campo CR7

Calciomercato, Play in Sport e Adise rinnovano l’accordo per la prossima sessione

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Udinese, 12mila abbonati per la nuova stagione

Napoli, aggiornata la lista convocati per la Lazio: c'è anche Ospina

Toni: "CR7 farà 30 gol. Non solo Champions, vuole anche Scarpa d'oro"

Roma, i convocati per il Torino: out Nzonzi e Perotti

Claudio Marchisio ieri ha salutato la Juventus dopo 25 anni, mentre La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile futuro del centrocampista. Si è parlato dei Montreal Impact, voce infondata poiché nella MLS il mercato è chiuso anche per gli svincolati. E' spuntato il Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe Gigi Buffon. Al momento siamo alla suggestione, ma il mercato in Francia chiude il 31 agosto. La Cina, con cui il suo entourage dialoga, sarebbe un piano B parecchio remunerativo.

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

