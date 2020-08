Quale futuro per Messi? Bartomeu fiducioso sulla permanenza. In Spagna meno, l'Inter sogna

vedi letture

La voce di Messi lontano dal Barcellona ha iniziato a diffondersi da tempo, precisamente da settembre scorso. A lanciare la bomba El Pais che ha fatto emergere una clausola nel contratto, stipulato nel 2017 e con scadenza nel 2021, che gli avrebbe permesso di svincolarsi con un anno d'anticipo a fronte di un preavviso di 30 giorni.

L'argentino ha sempre dichiarato di voler restare a vita a Barcellona, a condizione che gli si presenti un progetto vincente. Dal club hanno sempre manifestato tranquillità in merito, col presidente Josep Maria Bartomeu che ha assicurato che la Pulga non avrebbe lasciato il Barcellona nemmeno con una clausola da un euro.

Eppure, sin da settembre, qualcosa si è mosso: il ritorno al Newell's, solo una suggestione. Il Manchester City di Pep Guardiola, ipotesi più credibile. Ma davvero sceglierebbe questa soluzione? Davvero abbandonerebbe il mare a due passi, le montagne, una casa in una zona tranquilla. Un buon clima. Tutto questo per il clima e le "attrazioni" della città inglese?

C'è poi l'ipotesi Italia: Cristiano Ronaldo nel 2018 aveva lanciato il guanto di sfida: "Faccia come me, accetti la sfida". Inevitabile pensare all'Inter, che nel 1997 per contrastare il dominio Juve acquisto l'altro Ronaldo, il Fenomeno. A luglio la rivelazione di Radio Rai: "Il padre di Messi è in procinto di trasferirsi a Milano". Precisamente in via Joe Colombo, vicino alla sede dell'Inter. Motivi fiscali, gli stessi che hanno indotto CR7 a lasciare il Real Madrid per l'Italia. Facile la stessa equazione con la bandiera del Barcellona.

Che nel frattempo non ha smesso di punzecchiare staff tecnico e società, evidenziando come questo Barcellona non potesse competere per vincere la Champions e arrivando alla rottura con il segretario tecnico Abidal. Profetico, ma probabilmente non si sarebbe aspettato un fracaso come l'8-2 contro il Bayern.

Che porta alla stretta attualità: Esporte Interativo annuncia che il giocatore ha chiesto alla società di andar via subito. Il club, attraverso la stampa catalana nega. Bartomeu prende parola nella serata di ieri assicurando che Messi sarà il pilastro sul quale ripartire. Eppure le voci di un addio non si placano, nonostante l'addio di Quique Setién e l'arrivo di Ronald Koeman. Il progetto, anzitutto: la trattativa con Lautaro Martinez è interrotta, l'amico Neymar è ancora una volta ritenuto incedibile dal Paris Saint-Germain. Dalla Spagna, precisamente da Madrid, si insiste sulla sua dipartita. L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ad aprile aveva lanciato la suggestione, ribadendola oggi con maggior forza. E i bookmakers inglesi pagano il suo trasferimento in nerazzurro tre volte la posta.