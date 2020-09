Quale futuro per Paquetà? Pioli: "Nel nostro impianto ha difficoltà. Vediamo cosa succederà"

Il futuro di Lucas Paquetà sembra sempre più lontano dal Milan, con Lione e Valencia che stanno lavorando per trovare l'accordo coi rossoneri. In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del futuro del brasiliano: "Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perché ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine".

