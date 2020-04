Quale futuro per Sanchez? Merson: "Tornerà al Man United, non ci saranno spese folli"

vedi letture

Paul Merson, ex giocatore e oggi opinionista di Sky Sports, ha parlato a proposito del futuro di Alexis Sanchez: "Con quello che sta succedendo, non credo che ci saranno squadre in grado di spendere più di 100 milioni per un giocatore. Molti club non faranno grosse operazioni e quindi se il Manchester United dovesse decidere di tenere Sanchez, per me non sarebbe una sorpresa. Un sostituto, infatti, costerebbe circa 70 milioni e non credo che verranno operati simili investimenti. Sanchez tornerà a giocare a Old Trafford, è un grande giocatore".