Quale futuro per Sarri? De Laurentiis: "Lo incontrerò tra una settimana"

Ha tenuto banco anche il futuro di Maurizio Sarri nella conferenza stampa fiume di Aurelio De Laurentiis quest'oggi a Castel Volturno. Queste le parole del numero uno del club partenopeo: "Auguriamoci che rimanga. Non posso costringere le persone con la forza. Noi abbiamo un appuntamento settimana prossima, lui ora deve preparare la partita fuori casa. Io sono sereno, tranquillo, non preoccupato. Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti, tra l'altro. O tra i dubbi. Credo che abbia fatto tre anni importanti, ma c'è sempre uno scambio e una reciprocità. Non credo che lui possa lamentarsi. Ha un tipo di allenamento molto stressante, un gioco particolare, tutti quanti gliene siamo grati".

