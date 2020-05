Quale futuro per Todibo? Lo Schalke ci prova, il Barcellona tratta con l'Everton di Ancelotti

In Germania sono più che soddisfatti del rendimento di Jean-Clair Todibo, difensore dello Schalke 04 arrivato a gennaio in prestito dal Barcellona. Il centrale francese è uno dei nomi seguiti con interesse dalla Roma e pure la Juventus, scrivono in Spagna, sarebbe attenta alla sua crescita. Lo Schalke intanto, ripartita la Bundesliga, pensa alle soluzioni per trattenerlo ma le insidie non mancano: i tedeschi vorrebbero spendere meno dei 25 milioni richiesti dai blaugrana, che intanto stanno trattando con l’Everton. Per Sport, i Toffees si sono spinti a circa 22 milioni d’offerta. Non ancora abbastanza per il Barça, ma i presupposti per la trattativa esistono. Sullo sfondo, oltre al club di Premier e al gradimento italiano, c’è anche il Lipsia, club particolarmente ambito sia in Germania che in Europa.