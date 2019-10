© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli al Milan. Accompagnato da Gazidis, Boban, Maldini e il ds Massara, il neo tecnico rossonero ha parlato tra altre cose anche dei possibili obiettivi stagionali: "Dove deve migliorare la squadra? Ho visto tutte le partite, sono stato contattato da loro solo lunedì sera ma ho visto le partite. Mi interessa entrare nella testa dei giocatori, sono molto esigente con me stesso. Non sopporto la superficialità. Subentro a 31 partite dalla fine, c'è spazio per lavorare bene. Dobbiamo sfruttare tutto il tempo che abbiamo a disposizione, deve essere il nostro alleato. L'obiettivo è l'Europa? Dobbiamo lottare per andare in Champions".