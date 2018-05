Quale Reds giocherebbe nel Real? Certezza Salah. Ok anche Van Dijk

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid lo conosciamo un po' tutti, in fondo la squadra di Zidane ha centrato la terza finale di Champions in tre anni, praticamente sempre con gli stessi interpreti. C'è invece più curiosità intorno al Liverpool di Jurgen Klopp, una outsider che ha conquistato il biglietto per Kiev a discapito di tante altre squadre ben più blasonate.

E la nostra analisi va a studiare proprio l'undici tipo dei Reds, una squadra che fa della qualità e della velocità nelle transizioni le sue armi migliori. Ma nonostante la grande campagna europea, quanti dei giocatori del Liverpool giocherebbero titolari nel Real Madrid?

Probabilmente non lo farebbe il portiere Karius. Il suo dirimpettaio è Keylor Navas, uno che nonostante i continui mugugni e le insistenti voci di mercato è titolare della porta da oramai 3 stagioni. E i risultati, almeno quelli di squadra, lo rendono quasi un intoccabile.

In difesa l'unico che probabilmente riuscirebbe a convincere Zizou è Virgil Van Dijk. L'olandese, arrivato a Anfield per 80 milioni di euro, verosimilmente riuscirebbe a togliere il posto a Varane al fianco dell'intoccabile Sergio Ramos. Nessuna speranza, invece, per Lovren e i due esterni Robertson e Alexander-Arnold. Giocarsi il posto con Marcelo e Carvajal infatti non sarebbe l'idea migliore del mondo, in questo momento storico.

Discorso simile a centrocampo, dove gli intoccabili Casemiro, Kroos e Modric difficilmente perderebbero il posto nel confronto con Wijnaldum, Henderson e Milner. Questo anche per una questione tattica, col frangiflutti Casemiro che ha necessità di essere sostenuto da due maestri del palleggio come il croato e il tedesco. Cosa che non si può certo dire di Milner e Wijnaldum.

In attacco invece la situazione è leggermente diversa, non a caso il tridente Reds è forse il miglior reparto dell'undici di Klopp. Cristiano Ronaldo è intoccabile, impossibile pensare il contrario. Karim Benzema, nonostante la doppietta nel ritorno col Bayern, rischierebbe seriamente di perdere il posto nel confronto con Roberto Firmino e Sadio Mane. Loro sì che avrebbero chance di partire titolari, nell'ipotetico undici Blancos. Chiusura doverosa con Mohamed Salah: l'egiziano è in un momento di grazia e potrebbe giocare ovunque ed in qualunque squadra del mondo, quindi anche nel Real (che per l'appunto lo sta seguendo in vista dell'estate). Il terzo d'attacco di Zidane non è fisso e quella maglia se la sono giocata, nell'arco della stagione, i vari Isco, Bale, Asensio e Lucas Vazquez. Tutti giocatori che, nel confronto con Salah, perderebbero quasi sicuramente il posto.