Quali parametri zero nel mirino per il 2021? La Juve tiene d'occhio due big: Alaba e Milik

Su quali calciatori a parametro zero metterà gli occhi la Juventus la prossima estate? Se lo chiede il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, che fa il punto sul mercato della società campione d'Italia e spiega che in questi mesi il club bianconero terrà d'occhio principalmente due situazioni. La prima, la più importante, riguarda David Alaba: il campione austriaco non ha ancora rinnovato il suo contratto col Bayern Monaco in scadenza nel 2021 e se deciderà di andare via a parametro zero ecco che la Juventus farà di tutto per convincerlo ad accettare il club bianconero.

Il secondo nome è quello di Arkadiusz Milik: fuori squadra a Napoli dopo la mancata cessione questa estate, il centravanti polacco sicuramente non rinnoverà ma Giuntoli proverà a cederlo a gennaio per non perderlo a zero. Se non ci riuscirà, ecco che la Juventus tornerà alla carica per la prossima stagione.