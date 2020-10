Quali sono gli obiettivi della Roma? Fonseca: "Scudetto lotta a 3, noi puntiamo alla Champions"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato una lunghissima intervista al quotidiano portoghese Record, in cui ha parlato degli obiettivi stagionali dei giallorossi: "Questi sono tempi difficili a causa della pandemia, quindi è complicato programmare per il futuro. È iniziata la mia seconda stagione alla Roma e dobbiamo renderci conto che c’è stato un profondo cambiamento nel club da quando sono arrivato. C’è stato il passaggio di proprietà, ora c’è la questione del direttore sportivo che può finalmente arrivare. È importante che il club sia in grado di stabilizzarsi e di trovare il giusto equilibrio in modo da poter ottenere risultati positivi. L’obiettivo della squadra è quello di fare meglio della scorsa stagione: abbiamo iniziato a costruire con una squadra molto giovane, ma dobbiamo anche capire la realtà e il contesto in cui siamo inseriti, tenendo in considerazione che ci sono due squadre che fanno investimenti molto più grandi della Roma. C’è una squadra con un progetto solido da diversi anni - l’Atalanta - e che sarà più forte quest’anno dopo l’esperienza della Champions. La Lazio è una squadra che non è cambiata negli ultimi anni, ha anche lo stesso allenatore da cinque stagioni e ha meccanismi consolidati. C’è un Milan più forte, che si è rafforzato e ha investito bene, così come il Napoli. Vogliamo inserirci nella lotta per la Champions League, consci che ci siano due o tre squadre in lotta per il titolo, mentre ce la giocheremo con le altre".