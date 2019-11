Qualif. Euro2020, classifica Gruppo F: Spagna e Svezia ottengono il pass

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Senza troppi patemi, la Spagna vince contro la Romani aper 5-0 e chiude in bellezza il proprio girone di qualificazione a Euro2020 a quota 26 punti. Alle sue spalle la Svezia vincitrice questa sera per 3-0 contro le Far Oer. Successo esterno, 2-1, anche per la Norvegia, risultato che regala agli scandinavi il terzo posto in solitaria e la possibilità di giocarsi gli spareggi (stessa sorte anche per la Romania). Di seguito la classifica finale del Gruppo F:

Spagna 26

Svezia 21

Norvegia 17 *

Romania 14 *

Far Oer 3

Malta 3

in neretto le squadre qualificate a Euro2020

* squadre che hanno accesso agli spareggi