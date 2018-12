Qualificazione e critiche. L'Europa League della Lazio di Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di Inzaghi è stata la prima squadra italiana - tra Europa League e Champions - a qualificarsi alla fase successiva delle competizioni internazionali. Nonostante il passaggio ai sedicesimi di finale con due turni di anticipo, però, la squadra di Simone Inzaghi non è stata esente dalle critiche visti soprattutto i due ko rimediati degli ultimi due incontri del girone che ne hanno macchiato - seppur senza conseguenze - il ruolino di marcia.

I biancocelesti si sono piazzati al secondo posto del Gruppo H alle spalle dell'Eintracht Francoforte. Partenza positiva, per gli uomini di Inzaghi, nonostante il brutto ko in Germania alla seconda giornata. Dopo i 3 punti all'esordio contro l'Apollon Limassol all'Olimpico e il sopracitato ko in terra tedesca, la doppia vittoria consecutiva contro il Marsiglia (casa e trasferta) è risultata fondamentale per la qualificazione. Le ultime due sconfitte finali contro Apollon ed Eintracht - come detto - non hanno scalfito il secondo posto, ma allo stesso tempo hanno palesato alcune difficoltà nel mantenere lo stesso ritmo dell'Eintracht che si è dunque qualificato come primo del girone a punteggio pieno. Adesso, la prova del nove: il sorteggio di Nyon ha infatti sancito l'accoppiamento per 16esimi di finale contro il Siviglia. Una delle più esperte a livello internazionale. Immobile (un solo gol finora in Europa League) e compagni, però, in campionato hanno già fatto vedere di aver ritrovato il ritmo giusto.

Di seguito i risultati della Lazio nel Gruppo H e la classifica finale:

Gruppo H - I risultati

Lazio-Apollon 2-1

Eintracht Francorte-Lazio 4-1

Marsiglia-Lazio 1-3

Lazio-Marsiglia 2-1

Apollon-Lazio 2-0

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2

Gruppo H - La classifica

Eintracht Francoforte 18

Lazio 9

Apollon Limassol 7

Marsiglia 1