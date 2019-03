Qualificazione Europei, risultati e classifiche dopo le prime dieci gare

© foto di Imago/Image Sport

Si sono giocate ieri le prime dieci gare relative alla qualificazione per gli Europei del 2020, che vedevano scendere in campo numerose big del calcio continentale come Belgio, Olanda, Croazia ma anche Polonia. Nessuna vera sorpresa, con le quattro potenze che vincono, seppur soffrendo, le rispettive gare: grande protagonista Hazard tra i Diavoli Rossi, con due reti, mentre Depay guida l'Olanda nel poker alla Bielorussia. Fatica la Polonia in Austria, visto che serve l'ingresso e il gol di Piatek per risolvere la pratica odierna, mentre la Croazia ha ragione dell'Azerbaigian in rimonta dopo essere passato addirittura in svantaggio. Di Barisic e Kramaric le reti biancorosse. Di seguito i risultati di stasera e i relativi marcatori:

Venerdì 21 marzo

Kazakistan-Scozia 3-0

Cipro-San Marino 5-0

Austria-Polonia 0-1

Belgio-Russia 3-1

Croazia-Azerbaigian 2-1

Irlanda del Nord-Estonia 2-0

Israele-Slovenia 1-1

Macedonia del Nord-Lettonia 2-1

Olanda-Bielorussia 4-0

Slovacchia-Ungheria 2-0

Gruppo C

Olanda 3

Irlanda del Nord 3

Germania 0

Estonia 0

Bielorussia

Gruppo E

Slovacchia 3

Croazia 3

Galles 0

Azerbaigian 0

Ungheria 0

Gruppo G

Macedonia del Nord 3

Polonia 3

Slovenia 1

Israele 1

Austria 0

Lettonia 0