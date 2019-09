Qualificazioni Euro 2020, gruppo B: poker di CR7 ma è prima l'Ucraina

© foto di Imago/Image Sport

Cristiano Ronaldo scatenato in Lituania: 4 reti per l'asso portoghese che sale a 93 reti con la Nazionale e diventa il giocatore più prolifico di tutti i tempi nelle qualificazioni agli Europei, scalzando Robbie Keane. I lusitani sono secondi ben distanziati dall'Ucraina. Sulla scia la Serbia, trascinata da Mitrovic e con Kolarov, Milinkovic-Savic, Maksimovic e Lukic in campo. Di seguito i risultati e la classifica del Gruppo B di qualificazione a Euro 2020:

Risultati

LUSSEMBURGO-SERBIA 1-3 - 36' e 78' Mitrovic (S), 66' Turpel (L)

LITUANIA-PORTOGALLO 1-5 - 7' su rig., 62', 65' e 76' Cristiano Ronaldo (P), 28' Andriuskevicius (L), 90+2' William Carvalho (P)

Classifica

Ucraina 13 (5)

Portogallo 8 (4)

Serbia 7 (5)

Lussemburgo 4 (5)