Qualificazioni Euro 2020, Gruppo E: l'Ungheria manca il sorpasso in vetta

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Ungheria non approfitta del clamoroso mezzo passo falso della Croazia, fermata 1-1 in Azerbaigian nel match cominciato alle 18. I magiari perdono in casa contro la Slovacchia, permettendo a Skriniar e soci di agganciare in seconda posizione i rivali di giornata. Un risultato che fa sorridere anche il Galles, che ha una partita in meno e può sperare ancora nella seconda piazza.

RISULTATI

Azerbaigian-Croazia 1-1: 11' Modric (rig.)

Ungheria-Slovacchia 1-2: 40' Mak, 50' Szoboszlai (U), 56' Bozenik

CLASSIFICA

Croazia 10

Slovacchia 9

Ungheria 9

Galles 6

Azerbaigian 1