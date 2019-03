Qualificazioni Euro 2020, risultati e classifiche dei Gruppi A, B e H

© foto di Imago/Image Sport

Inghilterra e Francia scatenate, soltanto un pari per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ieri si sono disputate altre sette gare valide per le qualificazioni a EURO 2020. Questi tutti i risultati, i marcatori e le classifiche, girone per girone:

Gruppo A

Risultati

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0 (24', 62' e 68' Sterling, 47' Kane, 84' aut. Kalas)

Bulgaria-Montenegro 1-1 (50' Mugosa, 82' Nedelev)

Classifica

Inghilterra 3

Montenegro 1

Bulgaria 1

Kosovo 0*

Repubblica Ceca

* Una partita in meno

Gruppo B

Risultati

Lussemburgo-Lituania 2-1 (14' Cernych, 45' Barreiro 55' Rodriguez)

Portogallo-Ucraina 0-0

Classifica

Lussemburgo 3

Portogallo 1

Ucraina 1

Serbia 0*

Lituania 0

* Una partita in meno

Gruppo H

Risultati

Albania-Turchia 0-2 (21' Yilmaz, 55' Calhanoglu)

Andorra-Islanda 0-2 (22' Bjarnason, 80' Kjartansson)

Moldavia-Francia 1-4 (23' Griezmann, 27' Varane, 36' Giroud, 87' Mbappé, 89' Ambros)