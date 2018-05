Qualità al potere: così Rafinha si è preso l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un inizio in sordina, quasi come se fossero altri i nomi in grado di scaldare i cuori dei sostenitori dell’Inter, ma settimana dopo settimana, assieme al suo minutaglie è incrementata anche la considerazione dell’ambiente nerazzurro nei confronti di Rafinha. Protagonista di un’operazione intelligente da parte dei meneghini nel corso della sessione invernale dei trasferimenti, il brasiliano non solo ha dimostrato di essere un giocatore recuperato dal punto di vista fisico, ma è stato in grado anche di aggiungere quel quid di qualità e imprevedibilità ad una manovra che ne aveva l’impellente necessità. Inutile nascondere che nell’ideale immaginario di Spalletti, un trequartista debba essere dotato di caratteristiche differenti da quelle del canterano del Barça, ma la dedizione alla causa e l’applicazione con cui Rafinha si è calato nella parte lo hanno reso di fatto indispensabile per una costruzione coerente dell’Inter che verrà. Del resto, già nel corso della sua esperienza in blaugrana il figlio e fratello d’arte aveva fatto proprio della duttilità d’impiego una delle sue caratteristiche più importanti, e la prospettiva di fare lo stesso anche in nerazzurro è davvero troppo succulenta per essere lasciata sfuggire. Un ostacolo evidentemente impervio è rappresentato dalla cifra prossima ai 38 milioni che Inter e Barcellona avevano identificato come quella corretta per il riscatto del cartellino di Rafinha, ma è opportuno sottolineare come le qualità ed i margini di crescita del giocatore suggeriscano un incremento di valutazione inevitabile per il futuro se gli standard di rendimento dovessero rimanere inalterati. Insomma un investimento a vincere, che l’Inter programmerà in caso di qualificazione alla prossima Champions League ma che sarebbe opportuno valutare a prescindere dall’esito del torneo in corso. Giocatori come Rafinha sono merce rara, specie nel nostro calcio, e Spalletti non sembra avere nessuna intenzione di farne a meno.