Qualità e duttilità. Inter abbagliata dalla crescita di Rodrigo De Paul

La nuova Udinese di mister Velazquez sta trovando più difficoltà del previsto in questa prima parte di stagione in Serie A. Nonostante una crescita esponenziale e a tratti sorprendente di Rodrigo De Paul. L'argentino ha già messo a referto 5 gol e 3 assist in queste prime dieci giornate e più in generale è riuscito a caricarsi sulle spalle le sorti dell'intera squadra. Non è un caso se dopo 10 partite ha già superato il suo record di marcature in Serie A. E la crescita dell'argentino non è passata inosservata: in estate la Fiorentina ha fatto di tutto e di più per provare a strapparlo all'Udinese, senza riuscirci. Velazquez lo ha posto al centro del proprio progetto tattico fin da subito, il ds Pradè ha fatto il resto nonostante offerte da circa 10 milioni di euro. Valutazione oramai vecchia e non veritiera, visto l'exploit dell'ex Valencia che ora è finito nel mirino dell'Inter. Più per giugno che per gennaio. Difficile immaginare un'Udinese disposta a trattare la sua cessione in inverno, anche se probabilmente un tentativo da parte dei nerazzurri sarà fatto. Perché De Paul, oltre alla qualità, ha nelle sue corde una grande duttilità tattica, potendo giostrare liberamente nei tre ruoli dietro la prima punta. Ovvero proprio ciò di cui avrebbe bisogno l'Inter per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.