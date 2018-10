Qualità in campo e panchina: Samp alle porte della Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Guai a parlare di classe operaia. La Sampdoria è alle porte del paradiso: quarto posto in attesa dell'Inter, stasera in campo contro il Sassuolo. Di operaio, però, vi è soltanto il lavoro maniacale del tecnico Giampaolo e la capacità di rimanere in partita anche quando c'è da soffrire.

Tutto il resto è classe e qualità. A partire dallo stesso allenatore: poco mediatico, sia pure. Ma di anno in anno tira fuori sempre il meglio da una squadra che spesso e volentieri i gioielli li vende. Senza nulla togliere alla Samp, quanto altro deve aspettare Giampaolo, perché una big bussi alla sua porta?

Qualità in panchina, qualità in campo. Con un pizzico di cinismo: quella che ha espugnato l'Atleti Azzurri d'Italia non è stata la Sampdoria più spumeggiante della stagione. Ha risorse, però: Ramirez che entra dalla panchina e sforna l'assist, Tonelli che torna quello dei tempi di Empoli e si rivede in area. Ha soluzioni, ha la testa per restare in partita, ha giocatori in grado di cambiare la gara in qualsiasi momento. Questa Samp non sarà da quarto posto per tutto l'anno, ma non chiuderà molto lontano.