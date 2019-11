Qualità in mezzo e davanti: cosa manca all'Inter per accontentare Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte ha lanciato il sasso. In vista di gennaio vuole che la società si muova sul mercato per rinforzare la rosa, in modo da permettergli di mantenere alto il livello di competitività sia in Italia che in Europa (a prescindere da quali saranno le sorti Champions).

In quali ruoli può rinforzarsi l'Inter? La linea difensiva titolare è piuttosto chiara e fa capo alla sigla GDS. Le alternative? Bastoni ha trovato spazio nei pre e nei post Champions, D'Ambrosio può essere adattato, mentre Ranocchia non ha avuto spazio. A centrocampo serve qualcosa di diverso, nelle idee di Conte: Gagliardini e Vecino hanno risposto quasi sempre presente quando chiamati in causa, ma non possono essere certo avvicinati a Sensi e Barella per qualità palla al piede. Corsa e fisicità sono dalla loro, ma là nel mezzo Conte chiede e vuole principalmente altro. Gli ex Sassuolo e Cagliari rappresentano la sua idea, le alternative un po' meno. Sulla sinistra Biraghi può dare il cambio ad Asamoah, mentre a destra Lazaro non sembra rispecchiare i suoi principi tecnico-tattici. Almeno per quanto visto fino ad oggi. Il tutto in attesa del rientro di D'Ambrosio. Quindi l'attacco: Lautaro e Lukaku non si discutono. Alexis Sanchez è stato indicato come primo rinforzo per gennaio proprio da Marotta. Su Politano resta un punto interrogativo, visto che Conte lo ha utilizzato col contagocce da inizio stagione ad oggi.

Quali i nomi emersi? Per la difesa non si è ancora entrati nello specifico, mentre a centrocampo i primi profili sono già emersi. Gaetano Castrovilli della Fiorentina piace per la qualità messa in campo in queste prime giornate. La sua capacità di dribbling, di strappare e di vedere la porta sono innegabili, ma quanto andrebbe a migliorare l'Inter anche dal punto di vista dell'esperienza internazionale? Chi farebbe fare il salto è certamente Ivan Rakitic, obiettivo anche in estate. Discorso molto simile per il compagno di squadra Arturo Vidal. O per Nemanja Matic. Qualitativamente anche arrivare a Rodrigo De Paul permetterebbe un salto in avanti, oltre che regalare preziose alternative tattiche. Sulla destra, se le prime impressioni su Lazaro fossero confermate, attenzione al nome sempre attuale di Matteo Darmian oggi al Parma. In chiusura l'attacco: Politano come detto difficilmente si adatta alle esigenze di seconda punta richieste da Conte. E Sanchez avrà bisogno di tempo per tornare al massimo. Da qui l'idea Christian Kouame del Genoa. Ma in ballo c'è pure l'ex rossonero Andrea Petagna nel caso in cui il tecnico dovesse portare avanti l'idea di un attacco pesante anche nelle seconde linee.