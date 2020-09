Quando Allegri esaltava Morata: "In attacco fa tutti i ruoli. E che aneddoto con Tevez..."

Alvaro Morata è il nuovo attaccante della Juventus. E l'emittente Sky Sport ripropone un vecchio pensiero, datato 2016, di Massimiliano Allegri sulle qualità dello spagnolo e sul suo primo arrivo in bianconero: "Il calcio sta cambiando. Per esempio è difficile oggi giocare con una seconda punta, ora quasi tutti gli allenatori usano la punta centrale gli esterni. Morata è uno dei pochi calciatori al mondo in grado di giocare con tutti i tipi di giocatore: prima punta, seconda punta, esterni... Quando arrivò a Torino, tirava sempre in porta. Un giorno Tevez lo guardò di traverso, gli disse di scegliere il momento, di capire quando passare e quando tirare. Da quel momento non tirò praticamente più in porta... Per me è un attaccante che là davanti può fare tutto: la prima punta, la seconda punta, l'esterno...".