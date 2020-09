Quando Berlusconi disse: "Organizzate Monza-Milan, finirebbe 3-0 per noi"

Stasera si è giocata l’amichevole che Silvio Berlusconi aspettava da tempo, quella tra Milan e Monza. Una sfida che sicuramente il patron brianzolo non si è goduto come avrebbe voluto, visto il suo ricovero al San Raffaele dopo la positività al Coronavirus, e che non ha rispettato le aspettative dell’ex presidente rossonero, che un anno fa aveva proposto la disputa di questa amichevole: “Ho chiesto a Paolo (Scaroni, il presidente del Milan, ndr) di organizzare una bella amichevole con il Monza. Finirebbe 3-0 per noi”, aveva detto. Non è andata proprio così: oggi è stato il Milan a imporsi per 4-1.