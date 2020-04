Quando far iniziare (e terminare) il mercato? Si punta a date comuni per tutte le Federazioni UEFA

Sedici settimane di calciomercato erano e sedici settimane di calciomercato saranno. La FIFA con la sua nota di ieri non ha modificato la quantità complessiva dei giorni in cui poter operare, lasciando alle singole federazioni la distribuzione delle stesse nel modo in cui riterranno più opportuno. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport adesso l’obiettivo per le società europee è quello di trovare una data comune di inizio e di fine del mercato estivo. Un compito non facile visto che ci sono da mettere d’accordo 55 federazioni. Con la possibilità di operare anche a manifestazioni in corso.