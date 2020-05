Quando i gol non bastano: la stagione in numeri da incubo di Icardi al PSG

Dodici gol in stagione, quarto posto nei cannonieri. Può esser considerata un successo l'annata di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain? Gioie ed esultanze dopo una marcatura, di quello che è stato di gran lunga il miglior attacco di una Ligue 1 oramai agli archivi, è però l'unico dato positivo. I dati ottenuti grazie al programma Comparisonator dicono tutt'altro.

Classifiche da incubo. Mauro Icardi, preso in estate dall'Inter, non è praticamente mai tra i migliori giocatori di questa Ligue 1. Addirittura ventiduesimo per tiri fatti, ventunesimo per assist, una delle statistiche più interessanti riguarda le azioni di attacco riuscite: è ventitreesimo tra gli attaccanti centrali, con trentasette. In testa c'è Kylian Mbappé, con centocinquantotto.

Sotto la media L'argentino classe '93 è sotto la media della Ligue 1 in questa stagione. In media, infatti, un centravanti del campionati francese riesce in 2,7 azioni di attacco, lui solo in 1,85. In quanto a medie difensive è sotto la media in ogni statistica, lo stesso dicasi per i duelli e per i passaggi.

Che succede, Maurito? Era considerato uomo d'area ma anche uomo squadra, prima di sbarcare in Francia. I numeri, però, a sorpresa, dicono il contrario. Paragonando le due parti della stagione, la decrescita è stata importante, soprattutto nel volume di gioco offensivo mentre è cresciuto quello difensivo. Però non basta. Ha segnato tanto, sì, ma col PSG hanno avuto gioie in tanti. E nell'economia della squadra il suo apporto è valso troppo poco.