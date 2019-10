Quando il portiere è sempre decisivo: campanello d'allarme in casa Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Che sia Alex Meret o David Ospina poco importa in casa Napoli. Prima il classe 1997 sia con il Verona che contro il Salisburgo, poi il colombiano nella sfida di oggi contro la SPAL, con il risultato che i punti, per gli azzurri, arrivano anche dagli interventi degli estremi difensori, sempre decisivi in questo avvio di stagione. Da una parte la soddisfazione per avere portieri di alto livello, capaci di fare il massimo a prescindere da chi venga mandato in campo, dall'altra però non può che accendersi un campanello d'allarme, visto che una squadra che ha come obiettivo dichiarato quello di voler provare a vincere lo Scudetto non può sempre avere il suo numero uno tra i migliori in campo. Miracoloso oggi Ospina su Vicari, come lo era stato il suo collega nelle precedenti due sfide, e questa è stata una fortuna per gli azzurri, perché nessuno può sapere come sarebbe andata se la SPAL avesse trovato il vantaggio a inizio ripresa.

L'altra faccia della medaglia è poi rappresentata dall'attacco, visto che nonostante i tanti cambi e le forze fresche mandate in campo di settimana in settimana da Ancelotti il problema legato al gol non è stato ancora risolto. La batteria di attaccanti è molto ricca in casa Napoli ma il robusto turnover rischia di diventare un boomerang per lo stesso Ancelotti, visti i risultati ottenuti fino a ora. Mercoledì la sfida contro l'Atalanta, un ostacolo difficile da superare per il Napoli, che spera di vedere ancora una volta decisivi i portieri, con la speranza di poter trovare con più facilità i gol che potrebbero permettere ai partenopei di battere una diretta concorrente per le prime posizioni della classifica.