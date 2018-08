Quando il possesso palla non serve: tre sul podio in A e tutte ko

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta per 6-1 all'Artemio Franchi e un dato decisamente sorprendente. Il Chievo Verona è la formazione che, nelle nove partite giocate in questo turno di Serie A, ha avuto più minuti di possesso palla. 41, davanti ai 39 di Empoli e Milan. Tre sul podio come minutaggio e tutte e tre sconfitte, rispettivamente da Fiorentina, Genoa e Napoli. Il fanalino di coda è il Genoa, solo 22 minuti, 27 quelli dell'Udinese che ha altrettanto vinto contro la Sampdoria. Come percentuale di possesso palla, il leader è l'Empoli al 63,8% (ko a Marassi), poi la Sampdoria (sconfitta alla Dacia Arena) e il Chievo Verona. Un dato, quello rilevato dal Wyscout report della seconda giornata di Serie A 2018/2019, che spiega di come il possesso di palla sia inutile se sterile e poco efficace in zona realizzativa.