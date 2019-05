Quando il riscatto di Zapata lo paga... Petagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno fa l'Atalanta decise di tesserare Duvan Zapata con un prestito biennale da 12 milioni - sei più sei - più un riscatto fissato ad altri 12 milioni entro il 30 giugno del 2020. A posteriori, una delle migliori scelte dei Percassi, perché le 22 segnature in Serie A (a cui andrebbero aggiunti i gol nei preliminari di Europa League e Coppa Italia, 27) lo portano a solamente due lunghezze da Filippo Inzaghi che, nel 1996-97, vinse il titolo di capocannoniere con la maglia nerazzurra a quota 24, in un'Atalanta dove formava il tridente con Morfeo e Lentini.

Altri tempi per i nerazzurri che ora sognano la Champions League. Ed è incredibile notare come il riscatto di Zapata verrà pagato, di fatto, da Andrea Petagna. La salvezza della SPAL, certificata dalla vittoria roboante contro il Chievo Verona, porterà nelle casse bergamasche 12 milioni di euro. Soldi che gli estensi potrebbero subito rifare, visti i tanti interessamenti - anche dalla Premier League - per il centravanti. E che andranno, con ogni probabilità, nelle casse blucerchiate. Poi per Zapata si aprirà un'estate bollente, visto che è obiettivo anche per l'Inter. Ma con la Champions tutto potrebbe cambiare.