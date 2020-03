Quando l’immagine conta. E sui social la coppia Smalling-Mkhitaryan vale più della Roma

vedi letture

Anche l’occhio vuole la sua parte. Detto popolare, ma sempre attuale soprattutto in casa Roma. Con l’avvento della proprietà americana, infatti, una particolare attenzione è stata posta proprio all’immagine e al brand. Passaggio necessario per confermarsi a livello internazionale e in questo i social networks diventano fondamentali. Il club giallorosso, negli ultimi 4 anni, ha avuto una crescita esponenziale sotto questo aspetto. Account in 13 lingue differenti, tantissime piattaforme con le quali comunicare con i propri fan (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Weibo, Snapchat e WeChat) e soprattutto un aumento del 150% in termini di follower totali.

OPPORTUNITA’ - Insomma, i social networks, mai come in questo preciso momento storico, si confermano un veicolo trainante dell’economia digitale in grado di attrarre sponsor e nuove opportunità. Non a caso la Roma cerca di riscattare Mkhitaryan e Smalling. Al di là dell’aspetto tecnico indiscutibile, sono i due calciatori più con il numero maggiore di follower. Primo l’armeno con 2,8 milioni di fan solo su Instagram, subito dietro l’inglese con 2,4 ma più famoso su Twitter battendo il trequartista di 300 mila sostenitori (1,7 mln contro gli 1,4 dell’ex Arsenal). Sommando i loro profili Instagram sono in grado di superare anche il bacino della Roma con 3,2 milioni di follower. Dunque diventa cruciale confermarli anche per sopperire a dei calciatori che recentemente hanno lasciato i giallorossi portandosi via con loro milioni di sostenitori. E’ il caso di El Shaarawy che da solo ne conta 3,8 milioni solamente su Instagram (più del club giallorosso) e recentemente anche il Faraone è tornato in orbita Roma in vista del prossimo calciomercato. La perdita social più dolorosa, però, si chiama Salah. Un’instituzione in Egitto e lo dimostrano i 37,4 milioni di fan Instagram (quasi gli stessi della Juventus). Non viaggia certamente a questi livelli la stella attuale della Roma, Nicolò Zaniolo, che comunque nell’ultimo anno è passato dall’avere appena 15 mila sostenitori a 913 mila. Di poco sotto il milione, pronto a insidiare il podio composto Mkhitaryan, Smalling e Dzeko se dovessero essere, soprattutto i primi due, confermati entrambi.