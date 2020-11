Quando la gavetta paga: dal Bellaria alla Nazionale, la storia di Zaccagni del Verona

La prestazione da sogno contro il Milan e la chiamata in azzurro. Straordinaria per i forfait ma meritata per la sostanza e la costanza di rendimento. Mattia Zaccagni da Bellaria Igea-Marina, nato e cresciuto dal 1995 all'azzurro nella sua città romagnola. Tra i professionisti arriva in Seconda Divisione di Lega Pro, la C2, poi passa al Verona dove entra a far parte delle giovanili. Il percorso vede Zaccagni legato a doppia mandata agli scaligeri: va in prestito al Venezia in Serie C dove diventa di lì a poco titolare, segnando anche la sua prima rete. Entra a far parte della rosa del Verona e con Mandorlini esordisce in A ma poi va ancora in prestito. In C, dove contribuisce alla scalata alla cadetteria del Cittadella. Nell'estate del 2016 finisce il suo peregrinare anche se di lì a poco arriverà anche il grave crack al legamento crociato. Poi, dal 2018, passa a essere un titolare anche del Verona che conquista la Serie A con Aglietti e ora è sempre più un caposaldo dell'Hellas con Ivan Juric. Che ne ha alzato il baricentro, rendendolo un trequartista letale in chiave realizzativa e pericoloso in quanto ad assist. Un giocatore che ha fatto una gavetta lunga e importante. L'Italia a suon di sudore e fatica.