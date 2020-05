Quando Mancini fece arrabbiare Bearzot: "Uscii a New York, per un po' non mi convocò"

Roberto Mancini e la Nazionale italiana. Storia di un amore complicato, almeno da giocatore, per quello che oggi è il ct azzurro. Nell’intervista di ieri sera a Sky, il Mancio, stuzzicato da Alessandro Costacurta, racconta un aneddoto su quella volta che fece arrabbiare Enzo Bearzot: “È una storia che sanno tutti. Fui chiamato in Nazionale giovane, d’altronde Bearzot mi aveva già messo nella lista dei 40 nel 1982, quando poi abbiamo vinto il Mondiale. Due anni dopo mi richiamò per una tournée americana, e verso la fine io, preso dall’atmosfera di New York, uscii con altri ragazzi. Poi dopo lui si arrabbiò solo con me, forse perché ero il più giovane e aveva paura mi succedesse qualcosa. Io per la vergogna stupidamente non lo richiamai subito e lui per un po’ mi lasciò a casa”.