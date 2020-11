Quando Maradona intervistò Maradona: "Sulla mia lapide scriverei 'Grazie pelota'"

Diego Armando Maradona cosa vorrebbe ci fosse scritto sulla sua lapide? Una domanda particolare, emersa in un contesto particolare. Una decina di anni fa il programma argentino “La noche del 10” decise di far intervistare Maradona da… Maradona. Oltre all’effetto scenico impressionante, il programma mise in risalto i pensieri più profondi e nascosti del Diez che a precisa domanda fatta da se stesso, rispose: “Grazie per aver giocato a calcio, grazie per giocato a calcio. E’ lo sport che mi ha dato più allegria, più libertà, come toccare il cielo con la mano. Grazie alla pelota. Scriverei questo sulla lapide”.

In calce il link al video dell'intervista, con la risposta in questione al minuto 6.15