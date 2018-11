Quando Messi è un ingombro. Luis Suarez scatenato senza la Pulce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che sul campo Leo Messi sia ben più ingombrante della sua stazza è semplice capirlo. Catalizzatore di palloni, uomo assit e famelico realizzatore, l’argentino quando c’è inevitabilmente toglie spazio e giocate ai compagni, soprattutto di reparto. Certo migliora di gran lunga il rendimento finale della squadra, ma nella singola partita può risultare ‘limitante’ per qualcuno. Nello specifico per Luis Suarez. A dirlo non è certamente chi scrive, bensì i numeri: senza Leo, il Pistolero è tornato ad essere quel goleador implacabile visto ai tempi di Liverpool. Contro l’Inter all’andata non ha segnato ma ha regalato un assist. Poi, tornato nel mondo della Liga, si è scatenato. 3 gol e tanti applausi contro il Real Madrid, nel 5-1 costato la panchina a Lopetegui. Doppietta decisiva nel 2-3 in casa del Rayo Vallecano all’ultima giornata. Uno stato di forma eccellente forse enfatizzato proprio dall’assenza del compagno argentino. Anche stasera a guidare l’attacco culé ci sarà lui. E la speranza è che la sua fame di gol possa essersi in parte placata nelle ultime due abbuffate in campionato.