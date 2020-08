Quando Pirlo disse: "Per vincere la Champions con CR7 la Juve prenda uno come Isco"

Nel maggio del 2019, Andrea Pirlo parlò a Sky Sport di quello che sarebbe stato il suo acquisto ideale. Per la Juventus. Per vincere la Champions League. E il nome era quello di Isco. "Un Isco, secondo me. Siamo su un altro livello, ma devi vincere la Champions League. Le parole della vigilia sono state chiare. Ha in mente la squadra del futuro da parecchi mesi, il centrocampo è il reparto da migliorare. Magari avvertiva meno qualità in mezzo, avendo comprato Ronaldo non sapeva come fargli arrivare il pallone. Servono dei centrocampisti per arrivare fino in fondo per la Champions".