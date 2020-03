Quando ripartirà la Champions? Dal 14 aprile, sette date. Ripresa d'emergenza il 13 giugno

vedi letture

La diplomazia calcistica ha portato al rinvio dell'Europeo, posticipato al 2021. Ora la priorità è finire i campionati e le coppe europee per club ma, scrive La Gazzetta dello Sport, non è affatto certo che la Champions League possa ripartire il 14 o il 28 aprile, le due date che consentirebbero di completarla entro il 30 giugno senza grandissimi affanni. Tanto che quest'ultima avrebbe previsto addirittura un (re)inizio d'emergenza il 13 giugno: in totale, sono sette le date individuate come possibili per ricominciare. Le altre sono 5, 12, 19 e 26 maggio. A seconda di quando si riuscirà a ripartire, il torneo potrebbe subire delle riduzioni che al momento non sono ancora state decise: nell'ipotesi più estrema (o quasi, la peggiore è non giocare affatto ovviamente) potrebbero esservi solo tre partite da 90'.