Quando ripartono (se ripartono) i campionati? Germania, domani giorno decisivo

L'Europa è alle prese con la pandemia di COVID-19. Le immagini che ci arrivano sono drammatiche e il calcio, come giusto che sia, passa in secondo piano. Il mondo del pallone si è fermato da ormai un mese e ci si interroga su quale sarà il destino dei principali campionati. Vediamo dettaglio la situazione nei cinque principali tornei.

SERIE A

L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società. Il Governo ha disposto la ripresa degli allenamenti degli atleti degli sport collettivi il 18 maggio.Tuttavia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un decreto che contiene tutti i criteri sulla base dei quali, dal 18 maggio, il governo potrebbe consentire ad alcune Regioni e Province autonome di accelerare le riaperture rispetto al calendario della fase 2 sulla base della curva dei contagi da Covid19. Questione protocollo: quello presentato dalla FIGC è ritenuto insufficiente. Il comitato tecnico-scientifico ha chiesto approfondimenti e, per parola del ministro per lo sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora: "Solo quando arriveranno potremo dire se riparte o no". Si teme per la ripartenza. Intanto, la Federcalcio ha deciso che la stagione sarà prorogata fino al 2 agosto.

Allo stato attuale mancano 12 giornate alla fine. Questa è la classifica: Juventus 63; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Hellas Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Sassuolo* e Cagliari* 32; Fiorentina 30; Udinese 28; Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia 16.

*una partita in meno

PREMIER LEAGUE

La ripartenza potrebbe avvenire in stadi neutri (c'è anche l'ipotesi di giocare al Centro Federale) ma alcune società sono contrarie perché perderebbero 'l'effetto casalingo'. I club coinvolti nella lotta per non retrocedere ritengono di essere penalizzati da questa eventualità e chiedono l'annullamento delle retrocessioni. Il Brighton, tramite il suo amministratore delegato, spiega: “In punto così cruciale della stagione giocare in stadi neutrali, dal nostro punto di vista, potrebbe potenzialmente avere effetti materiali sull’integrità della competizione”.

Le porte chiuse sono una certezza ma non ci sono altre soluzioni. I club di Premier League riprenderanno ad allenarsi da lunedì prossimo a livello individuale. La speranza è quella di riaprire il 25 maggio con gli allenamenti di gruppo ma sotto questo aspetto si attendono le misure che verranno prese dal Governo. L'unico modo per riprendere la competizione è quella sotto un massiccio controllo, con i giocatori che ufficialmente saranno testati due volte alla settimana. Il kit dei test per il COVID-19 è già stato inviato ai club di Premier League. Sono circa 40mila per un costo complessivo di 4 milioni di sterline. Data della ripresa: si punta al 12 giugno e comunque non oltre il 19. Si sta lavorando per accorpare le partite restanti in sette settimane, FA Cup compresa.

Allo stato attuale mancano nove giornate alla fine del campionato. Questa la classifica: Liverpool 82; Manchester City* 57; Leicester 53; Chelsea 48; Manchester United 45; Wolverhampton e Sheffield United* 43; Tottenham 41; Arsenal* 40; Burnley e Crystal Palace 39; Everton 37; Newcastle 35; Southampton 34; Brighton 29; West Ham, Watford e Bournemouth 27; Aston Villa* 25; Norwich 21.

*una partita in meno

BUNDESLIGA

Potrebbe essere il primo campionato a riaprire. La questione verrà discussa domani, quando il governo e i Land si riuniranno di nuovo. Il 25 maggio è stata convocata un'assemblea dalla Federazione. Sarà valutato l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla riapertura del campionato. Verrà deciso se prendere ulteriori misure, continuare o sospendere la stagione e verrà deciso anche l'eventuale meccanismo di retrocessioni e promozioni e assegnazioni.Intanto i club hanno già cominciato ad allenarsi, con lo Schalke 04 a fare da apripista a inizio mese. Il magazine Der Spiegel ha pubblicato le misure previste per permettere al campionato te desco di ripartire, ovviamente a porte chiuse. Nel dettaglio: sarà ridotto all'essenziale il numero di persone che potranno essere sul terreno di gioco, specie prima dell'inizio della partita. Niente bambini all'ingresso con i giocatori, niente mascotte. Vietate le strette di mano e la foto di squadra. Per quel che riguarda i media: pochi giornalisti e fotografi saranno accreditati e i bordocampisti dei media che detengono i diritti dovranno compilare un questionario sui possibili sintomi di COVID-19. Gli hotel che ospitano le squadre, inoltre, saranno soggetti a rigide regole sanitarie. Il nuovo protocollo, inoltre, non impedirà che si giochi anche se un giocatore contrarrà il virus. Chi risulterà positivo verrà isolato e si continuerà a giocare.

Allo stato attuale mancano 9 giornate alla fine del campionato e questa è la classifica: Bayern 55; Dortmund 51; Lipsia 50; Gladbach 49; Leverkusen 47; Schalke 37; Wolfsburg e Friburgo 36; Hoffenheim 35; Colonia 32; Union Berlino 30; Eintracht ed Hertha 28; Augsburg 27; Mainz 26; Dusseldorf 22; Werder Brema 18; Paderborn 16.

- - -

LIGA

Nelle quattro fasi previste per la ripartenza, la Liga ottiene un primo via libera da parte del Governo. È stato autorizzato il ritorno agli allenamenti individuali di atleti professionisti, anche quelli degli sport di squadra. Dal 4 maggio i club di Liga potranno attuare un primo protocollo di sedute individuali, per poi tornare ad allenamenti collettivi già dall'11. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha dichiarato: ""In Spagna il calcio è un importante motore economico e dobbiamo riattivarlo al più presto. Non capisco che rischio possa esserci se giochiamo a porte chiuse e con tutte le misure precauzionali del caso. Se questi importanti settori non riprenderanno la loro attività, in modo sicuro e controllato, potrebbero rischiare di scomparire. potrebbe succedere anche al calcio professionistico".

Allo stato attuale mancano 11 giornate alla fine del campionato e questa è la classifica: Barcellona 58; Real Madrid 56; Siviglia 47; Real Sociedad e Getafe 46; Atlético Madrid 45; Valencia 42; Villarreal e Granada 38; Athletic 37; Osasuna 34; Betis e Levante 33; Alavés 32; Valladolid 29; Eibar 27; Celta 26; Maiorca 25; Leganés 23; Espanyol 20.

- - -

LIGUE 1

Il Primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato le misure che verranno prese per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus. Per quel che riguarda il calcio brutte notizie: "Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere". A ruota è seguito il comunicato della Federcalcio francese (FFF) col presidente Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese che ha dichiarato: "Era impossibile, secondo le direttive della UEFA, considerare una ripresa in autunno". La LFP ha deciso di attribuire il titolo di campione di Ligue 1 al PSG e di Ligue 2 al Lorient. Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare il principio di due promozioni e due retrocessioni tra la Ligue 1 e la Ligue 2.

Mancavano dieci giornate alla fine, con PSG e Strasburgo ad aver giocato una partita in meno. Questa è la classifica definitiva: Paris Saint-Germain 68*; Marsiglia 56; Rennes 50; Lille 49; Reims e Nizza 41; Lione, Montpellier e Monaco 40; Angers 39; Strasburgo 38*; Bordeaux e Nantes 37; Brest e Metz 34; Digione e Saint-Etienne 30; Nimes 27; Amiens 23; Tolosa 13.

Questi i verdetti:

Campione e alla fase a gironi di Champions League: Paris Saint-Germain

Alla fase a gironi di Champions League: Olympique Marsiglia

Alle qualificazioni per la Champions League: Rennes

Alla fase a gironi di Europa League: Lille e Reims

Alle qualificazioni per l'Europa League: Nizza

Retrocesse in Ligue 2: Amiens e Tolosa

Promosse in Ligue 1: Lorient e Lens