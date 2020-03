Quando si giocheranno gli Europei? Domani il confronto. Ipotesi autunno piace alla FIFA

Nella giornata di domani le Federazioni europee si confronteranno per decidere il destino di Euro 2020. Praticamente scontato lo slittamento della competizione, anche se al momento non è molto chiaro se gli Europei verranno disputato il prossimo anno o tra qualche mese.

Quest'ultima, riporta 'Repubblica.it', è l'ipotesi preferita della FIFA. Per Infantino, infatti, giocare l'Europeo in autunno vorrebbe dire mettere in scena un importante test in vista della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, che si disputerà tra due anni da novembre a dicembre