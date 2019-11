© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando tocca al VAR? È una domanda che, dopo le polemiche dell'ultimo turno di campionato, in molti si sono fatti. La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza su tre episodi chiave. La tecnologia sarebbe dovuta intervenire sul rosso diretto a Fazio dopo la caduta di Okaka, trattandosi di chiaro ed evidente errore del direttore di gara.

Non poteva intervenire in Juve-Genoa per il secondo giallo comminato a Cassata: le ammonizioni non sono infatti materiale per il VAR. Nì su Napoli-Atalanta: una situazione al limite, in cui per la rosea è arrivato un sostanziale conforto del Var alla decisione presa in campo dall'arbitro, senza quindi necessità di una review sul campo. Che però era possibile e sarebbe stata utile, conclude il quotidiano, per placare gli animi.