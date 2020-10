Quando torna Insigne? Il capitano del Napoli ieri di nuovo in campo: l'obiettivo è il derby

vedi letture

Lorenzo Insigne finalmente in campo a Castel Volturno. L'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' fa il punto sulle condizioni fisiche del capitano del Napoli, che ieri è tornato ad allenarsi col pallone. Le possibilità che sia a disposizione già contro l'Atalanta sono praticamente zero, l'obiettivo dello staff tecnico e medico del Napoli è quello di inserirlo di nuovo nella lista dei convocati per la sfida del 25 ottobre contro il Benevento, partita valida per la quinta giornata di Serie A.