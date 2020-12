Quando torna Vidal? Conte non vuole rischiarlo: il mirino è sul Verona

Fuori dallo scorso 5 dicembre, dal problema ai flessori della coscia destra nella gara contro il Bologna, Arturo Vidal scalpita per rientrare. Secondo Tuttosport oggi in edicola, il mirino è fissato sulla gara di Verona contro l'Hellas del 23 dicembre e non prima. Antonio Conte non vuole rischiarlo neanche domenica per la gara tra Inter e Spezia.