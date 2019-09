Quando una rosa troppo lunga (e troppo forte) diventa un boomerang

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un po' a sorpresa, il mercato della Juventus si è chiuso senza cessioni eccellenti. Nonostante le tante dimostrazioni di interesse arrivate alla Continassa e una rosa fin troppo ampia per essere gestita senza mugugni o malumori di sorta. I primi ad uscire dovevano essere Mattia Perin e Marko Pjaca, i quali per questioni fisiche sono però rimasti bloccati a Torino almeno fino a gennaio. Fra i giocatori in esubero sembrava esserci anche Daniele Rugani, trattato con la Roma e con diversi club esteri, ma il pesante ko di Chiellini ha fatto sì che fosse tolto dal mercato. Quindi i casi più spinosi, quelli che sul momento (durante il mercato) potevano diventare risorse economiche ma che oggi rischiano di trasformarsi in vere e proprie bombe ad orologeria. Come dimostra appunto Emre Can.

Con lui anche Mandzukic e Dybala - La durissima presa di posizione del tedesco tramite le colonne della Bild ha fatto rumore. Tanto rumore. E nei prossimi giorni sono attese conseguenze, anche se non è ancora facile ipotizzare quali e di che tipo potranno essere. Intanto però qualche considerazione è già possibile farla: il malumore, lecito, dell'ex Liverpool per l'esclusione dalla lista Champions è la logica conseguenza di una rosa forse troppo ampia e composta quasi esclusivamente da giocatori top. Calciatori che nelle altre squadre italiane, così come nella maggioranza di quelle europee, giocherebbero titolari senza se e senza ma. Ma non in questa Juventus. Oltre ad Emre Can l'altro grande deluso di questo complesso quadro è sicuramente Mario Mandzukic, anche lui escluso dalla lista UEFA. Il croato per il momento non si è espresso pubblicamente, ma è facile immaginare come in privato possa aver già discusso con la società e col tecnico Sarri. Quindi Paulo Dybala: la situazione della Joya è borderline. Perché il suo nome è presente nella lista fatta arrivare alla UEFA, ma le prime due giornate di campionato hanno fatto capire come il suo peso gerarchico sia tremendamente diminuito all'interno delle rotazioni bianconere. E difficilmente, viste le idee di Sarri, la questione migliorerà col passare dei mesi, portando inevitabilmente al rischio rottura.