Fiorentina-Genoa 0-0

Inter-Empoli 2-1

Una partita durata 94 minuti in cui l'unico obiettivo è sembrato essere quello di non prendere gol e portare a casa un pareggio. E una partita, durata al massimo 5 minuti, iniziata al fischio finale di Orsato e conclusasi solo col termine della gara fra Inter e Empoli.

Il Genoa di Cesare Prandelli ce l'ha fatta. Una salvezza sudata, complicatissima e arrivata solo per l'incapacità degli uomini di Andreazzoli di battere l'Inter a San Siro. Perché in caso di successo azzurro, ma pure di pareggio, il Grifone avrebbe dovuto salutare la massima categoria. La sorte invece ha voluto bene ai liguri che come detto hanno potuto esultare solo e soltanto alcuni minuti dopo la fine della gara del Franchi, il cui svolgimento ha indicato chiaramente come l'obiettivo fosse solo e soltanto il pareggio. E a bocce oramai ferme, possiamo tranquillamente dire che il piano ideato da Prandelli si è pienamente realizzato.