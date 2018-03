Quante percentuali ha Di Biagio di rimanere alla guida della Nazionale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Di Biagio è l'allenatore a interim sulla panchina che più scotta del mondo. Perché se è vero che le amichevoli contro Inghilterra e Argentina non daranno la possibilità di giocarci un Mondiale, né di riscattare la vergognosa mancata qualificazione, un minimo di battito dovrebbero mostrarle. Perché è vero che le riserve dell'Argentina sono, probabilmente, migliori dei nostri titolari. Ma che l'Italia debba accettare supinamente un ruolo di secondo piano, con ulteriore scivolamento verso il basso nel ranking FIFA, non ha senso.

Così, nel giochino delle percentuali, bisogna tenere conto che attualmente Di Biagio è il tecnico della nazionale. Questo, in caso di doppia vittoria, può volere dire qualcosa. Ma quanto? Probabilmente i prossimi risultati incideranno per un 2% sulla sua eventuale permanenza, assumendo e non concedendo una doppietta nelle sfide. Altrimenti servirà davvero un bel gioco, offensivo, moderno, capace di non lucrare sul risultato, per spostare la lancetta dallo 0%.

Perché, d'altro canto, appare davvero poco probabile che Di Biagio possa rimanere come tecnico di una Nazionale che deve riprendersi dalla più bruciante sconfitta della propria storia.