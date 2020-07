Quanti acquisti a settembre? Mihajlovic: "Dipende. Tutti sotto esame e resta solo chi lo merita"

Sinisa Mihajlovic e il Bologna che verrà. Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico serbo ha parlato della prossima finestra di calciomercato: “Non mi va di parlarne ora. Parleremo del mercato quando sarà finito il campionato. Poi magari gli acquisti saranno uno o cinque, dipenderà dai ragazzi cosa mi faranno vedere in queste ultime partite. Sono tutti sotto esame. Chi se lo merita rimane, chi non mi dà garanzie se ne andrà. Sappiamo che quanto fatto finora non basta per andare in Europa. Poi è chiaro che l’obiettivo deve indicarlo la società, io cercherò di adeguarmi anche se il mio è fare una coppa europea”.

