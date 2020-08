Quanti attaccanti vuole cedere la Juventus?

La Juventus rischia davvero una rivoluzione? E soprattutto, ha il tempo per farlo visto che fra poco ricomincerà il ritiro in vista della prossima stagione? Perché oltre alla situazione già vista di Gonzalo Higuain, attualmente più che bloccato - e che ferma praticamente tutto - e che non ha intenzione di rescindere, ma di giocare un'altra stagione con i suoi 7,5 milioni di euro di stipendio. A questo punto è meglio puntare su un giocatore già fatto, come Milik oppure Dzeko, oppure puntare su un giovanissimo alla Malen? Un anno fa Haaland decise di non andare alla Juventus proprio perché avrebbe giocato poco. Errore. Stavolta potrebbe esserci il nome sì, pesante, ma che non rivoluziona proprio l'assetto.

E Dybala? Se l'agente ha detto più volte che l'intenzione è quella di rinnovare e continuare alla Juve, la realtà è che sarebbe la cessione ottima per finanziare un mercato che rischia di rimanere un po' fermo. Anche perché pure Bernarderschi è sul mercato - per arrivare a Chiesa, ma certo non come controparte nella cessione - e, ci va senza dirlo, anche Douglas Costa. Tanti, troppi tavoli aperti, con ingaggi monstre e pochi denari sul tavolo. Insomma, sarà un bel rompicapo, anche se la soluzione potrebbe anche essere, solamente, chiudere un giovane e poi sperare che le offerte arrivino.