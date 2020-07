Quanti giocatori dovrà cambiare il Napoli nella prossima stagione?

La partita di ieri sera contro l'Atalanta ha mostrato tutti i limiti del Napoli attuale. Atteso da un battesimo di fuoco, anche per testare le speranze di Champions League per la prossima stagione, la sensazione è che sia stato risucchiato nella impostazione differente di Gasperini. Come il mare, entrambe le squadre avanzavano e poi davano spazio alla risacca, ma senza affondare quasi mai il colpo. Delle due certamente era quella di Gattuso quella chiamata a vincere ma, al netto di un paio di circostanze che potevano portare a un esito diverso, non c'è mai stato il feeling che potesse davvero accadere.

Quanti giocatori dovrà cambiare il Napoli nella prossima stagione? Perché pare evidente che ci sia la necessità di un segno di discontinuità, al netto di un allenatore che ha preso ora la squadra e deve ancora lavorare per modellarla. La vittoria della Coppa Italia è un'ancora di salvezza - e che salvezza - di una stagione che altrimenti sarebbe ai limiti del fallimentare, sempre pensando che ad agosto c'è un Barcellona (in crisi? Anche qui siamo ancora lontani dalla data) che non pare imbattibile.

Così, per rispondere a spanne, verrebbe da dire almeno sei. Di Milik si è già parlato abbastanza - inchiostro e byte continueranno a essere spesi nelle prossime settimane, tra Atletico Madrid, Juventus e Tottenham - così come di Allan o Ghoulam. Poi c'è sicuramente nella lista Callejon, probabilmente Lozano. Invece Kalidou Koulibaly ha una situazione complicata. Pur essendo uno dei migliori del ruolo al mondo, ha 29 anni, vuole un passaggio in una big e, soprattutto, il Napoli chiede tra i 90 e i 100 milioni. Sembra una missione impossibile.

Sono cinque o sei possibili titolari da aggiungere. E se De Laurentiis ha già speso per Demme, Lobotka e Politano, almeno un paio di altri grandi ingressi, Osimhen a parte, sono attesi. Un esterno a destra, a meno di voler testare nuovamente Lozano (Szoboszlai era un nome caldo, ma per ora i contatti sono datati), un difensore a sinistra, forse Emerson Palmieri o Tsimikas, anche se il rinnovo di Mario Rui lascia qualche dubbio sull'investire forte in quel ruolo. Un centrocampista di quantità. Insomma, le situazioni in ballo sono diverse. Escludendo possibili assalti a Fabian Ruiz o Insigne, a ora difficilmente preventivabili.